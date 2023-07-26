Блинкен: участие Рида в боях на Украине не затруднит возвращение американцев из РФ

"Что касается Тревора Рида, да, я видел сообщения о том, что он был ранен на Украине. У меня нет другой информации о его состоянии или статусе. Но в целом это подчеркивает, почему мы продолжаем призывать американцев не ехать на Украину и не участвовать там в боях", - заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства, выступая в Королевстве Тонга, стенограмму распространила пресс-служба Госдепартамента.

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"Что касается трудностей для наших усилий вернуть домой Эвана Гершковича и Пола Уилана, то это не должно иметь никакого влияния", - полагает Блинкен. Рид, ранее осужденный в РФ, в конце апреля 2022 года был возвращен в США. Его обменяли на россиянина Константина Ярошенко, который находился в американской тюрьме.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтону ранее удавалось обеспечить возвращение граждан США из стран, с которыми у Вашингтона "есть глубокие разногласия". "Так что я ожидаю, что даже по мере того, как мы сталкиваемся с самыми разными проблемами в отношениях с Россией, мы продолжим работать над возвращением Эвана и Пола домой, мы на это нацелены", - сказал Блинкен.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател во вторник подтвердил, что Рид был ранен в ходе боевых действий на Украине. Американца вывезли с территории Украины при содействии некоммерческой организации, сейчас он проходит лечение в Германии.