Стало известно о взрывах в украинских Сумах

В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую национальную телерадиокомпанию «Общественное».

Как стало известно, около 11:05 по московскому времени в Сумах прозвучало два взрыва. Это произошло на фоне объявленной в городе воздушной тревоги.

Другие подробности не приводятся.