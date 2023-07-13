ФСБ задержала за госизмену блогера-трансгендера из Орловской области

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи ВСУ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, установлено, что гражданин России, который является активистом ЛГБТ-движения и волонтером признанного иноагентом медиа-проекта "ОВД-Инфо", также администрировал тематический антироссийский информационный ресурс.

Кроме того, по данным ЦОС, блогер, который ранее был женщиной, но потом изменил пол на мужчину, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины для оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в их боевых действиях против России.

Против задержанного блогера следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о госизмене. Как отметили в спецслужбе, в настоящее время оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.