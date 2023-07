WP: Зеленский разозлил американскую делегацию критикой решения НАТО по Украине

Члены американской делегации на саммите НАТО в Вильнюсе "были в ярости" из-за критических высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса, пишет The Washington Post со ссылкой анонимного чиновника. Украинский президент недоволен тем, что в заявлении НАТО в итоговом коммюнике саммита не будет никакой конкретики по поводу вступления страны в альянс. Зеленский в публикации в Twitter назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой нет точных сроков ни для приглашения Киева в НАТО, ни для принятия его в военный блок. "Члены делегации США были в ярости из-за твита Зеленского", — пишет издание. В статье также отмечается, что заявления украинского президента "разочаровали сторонников Украины в альянсе, которые считали, что добились победы для Киева". "Дипломаты НАТО надеялись выпустить единую декларацию о перспективах членства Украины как триумфальный момент перед визитом Зеленского на саммит", — отмечает издание. При этом представители некоторых стран альянса полагают, что Зеленский "использовал твит в качестве приема при ведении переговоров". По мнению источников Washington Post в НАТО, президент Украины "попытался оказать максимально возможное давление" на альянс. Заявление Зеленского не только оказывает "большое давление" на членов НАТО, но и помогает довести до украинской аудитории послание главы государства о готовности "бороться до конца", считает представитель Минобороны одной из стран блока. Высокопоставленный чиновник ЕС при этом сообщил, что украинские власти пытаются "вытянуть немного больше из союзников", в частности, информацию о том, какие конкретные условия Киеву необходимо выполнить, чтобы двигаться к вступлению в альянс. "На их взгляд", формулировки проекта "немного расплывчаты", — сказал собеседник WP. Газета отмечает, что сторонниками скорейшего вступления Киева в военный блок являются Польша и страны Балтии. Они, как пишет издание, тоже остались недовольны позицией Германии и США, проявляющими осторожность в вопросе расширения НАТО за счет Украины. Попытка переписать заявление Британская газета The Guardian пишет, что Зеленский пытался "в последнюю минуту" убедить союзников в НАТО переписать итоговое заявление саммита в Вильнюсе. "Источники в НАТО полагают, что украинский лидер в последнюю минуту проводит жесткую дипломатию, чтобы побудить (союзников. — "Газета.Ru") переписать декларацию или коммюнике по итогам саммита до того, как встреча завершится", — говорится в сообщении. По словам собеседников The Guardian, Зеленский раскритиковал неготовность НАТО пригласить Украину в альянс, чтобы заставить союзников переписать декларацию. Издание Politico сообщило, что критическое высказывание Зеленского удивило западных дипломатов, но они отнеслись к этому с пониманием. "Мы уважаем все, что он говорит. Потому что они находятся в эпицентре войны, и вполне понятно, что у них самые высокие ожидания", — сказал Politico дипломат одной из стран НАТО. При этом другой собеседник издания выразил более негативное отношение, сказав, что президент Украины "заходит слишком далеко". О чем договорились Участники саммита в Вильнюсе согласовали пакет из трех элементов, "приближающих Украину к НАТО". В частности, страну не будут обязывать выполнять план действий по подготовке к членству в альянсе, тем самым сократив процесс вступления на один шаг. Альянс также поможет Киеву с перевооружением и восстановлением сектора безопасности. Кроме того, союзники договорились о создании Совета Украина — НАТО, первое заседание которого состоится 12 июля при участии Зеленского. Страны НАТО пообещали пригласить Киев в альянс, "когда все союзники согласятся и будут выполнены условия", но только после завершения конфликта. "Пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться", — подчеркнул генсек альянса Йенс Столтенберг. Представитель МИД России Мария Захарова считает, что власти Украины подверглись "публичному унижению" со стороны НАТО. "Я не думаю, что это унижение получилось спонтанно или так просто это вышло. Я абсолютно уверена, что это часть игры. Для англосаксов момент вот этого нанесения публичного оскорбления и унижения, и постановки в позу зависимости является частью их очень важного плана", – сказала Захарова. Москва неоднократно выступала против расширения НАТО на восток. Россия также называла нейтральный и внеблоковый статус Украины одной из целей своей военной операции.