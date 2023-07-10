Эрдоган: До вхождения Швеции в НАТО Турция должна быть принята в Евросоюз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что вступление Швеции в НАТО станет возможным лишь после того, как Турцию примут ЕС.

Он потребовал выполнить все данные туркам обещания. По его словам, "Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС". Об этом же он пообещал сказать странам, "заставляющим нас ждать", и в Вильнюсе.

Эти слова Эрдоган произнес в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле перед вылетом на саммит НАТО.

В статусе кандидата на вступление в ЕС Турция находится с 1999 года. В 2016 году переговоры по безвизовому режиму между Турцией и ЕС были приостановлены.

Встреча Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона запланирована до начала саммита НАТО.