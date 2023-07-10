Эрдоган: До вхождения Швеции в НАТО Турция должна быть принята в Евросоюз
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что вступление Швеции в НАТО станет возможным лишь после того, как Турцию примут ЕС.
Он потребовал выполнить все данные туркам обещания. По его словам, "Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС". Об этом же он пообещал сказать странам, "заставляющим нас ждать", и в Вильнюсе.
Эти слова Эрдоган произнес в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле перед вылетом на саммит НАТО.
В статусе кандидата на вступление в ЕС Турция находится с 1999 года. В 2016 году переговоры по безвизовому режиму между Турцией и ЕС были приостановлены.
Встреча Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона запланирована до начала саммита НАТО.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией. Но 4 апреля финны стали 31-м членом НАТО, а заявка Швеции пока не может получить венгерского и турецкого одобрения.