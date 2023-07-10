Премьер Норвегии прокомментировал вступление Швеции в НАТО

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что присоединение Швеции к НАТО усилит альянс и укрепит безопасность скандинавского региона. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Историческая новость для Швеции, Норвегии, Северного региона и НАТО», — отметил премьер. Он добавил, что Норвегия приветствует соглашение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Ранее 10 июля Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в Североатлантический альянс в кратчайшие сроки. До этого Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в Европейский союз.