Конгрессвумен МакКоллум: запасы кассетных бомб нужно ликвидировать, а не передавать Киеву

Член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум заявила, что Вашингтону следует уничтожить запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их Украине. Об этом говорится на ее официальном сайте. Она назвала ужасной ошибкой решение президента Джо Байдена отправить на Украину такой вид оружия. "Являясь решительной сторонницей политики администрации Байдена в Украине, я должна самым решительным образом заявить о своем абсолютном неприятии передачи США кассетных боеприпасов", - заявила МакКоллум. Политик добавила, что поставка "устаревших кассетных боеприпасов США" на украинским Вооруженным силам подрывает авторитет Соединенных штатов, а также прямо противоречит позиции его союзников по НАТО. МакКоллум подчеркнула, что данный вид вооружения несет лишь "страдания и смерть". Накануне Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, - применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения. 7 июля президент США Джо Байден заявлял, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы было принято в связи с тем, что у них заканчивались обычные снаряды.