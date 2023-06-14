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Семену Слепакову отказано в снятии статуса иноагента из-за политической деятельности

Появились новые сообщения о том, что комику, музыканту и шоумену Семёну Слепакову отказано в снятии с него статуса иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст РФ, где предоставили мотивировочное решение Замоскворецкого суда Москвы, который отклонил иск.

Семену Слепакову отказано в снятии статуса иноагента из-за политической деятельности
© Российская Газета

Отмечается: отказ мотивирован тем, что суд признал политической деятельностью распространение Слепаковым мнений о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике.

Слепакова, отметившегося антироссийскими выступлениями после переезда в Израиль, внесли в реестр иностранных агентов 14 апреля. 16 мая он подал иск с просьбой отменить это решение вместе с другим иноагентом - блогером Ильёй Варламовым, которому впоследствии также было отказано.

Сегодня сообщалось, что аналогичный отказ получила и певица Земфира Рамазанова, недавно переписавшая квартиру в центре Москвы на подругу Ренату Литвинову, опасаясь, что потеряет недвижимость.

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