Семену Слепакову отказано в снятии статуса иноагента из-за политической деятельности

Появились новые сообщения о том, что комику, музыканту и шоумену Семёну Слепакову отказано в снятии с него статуса иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст РФ, где предоставили мотивировочное решение Замоскворецкого суда Москвы, который отклонил иск.

Отмечается: отказ мотивирован тем, что суд признал политической деятельностью распространение Слепаковым мнений о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике.

Слепакова, отметившегося антироссийскими выступлениями после переезда в Израиль, внесли в реестр иностранных агентов 14 апреля. 16 мая он подал иск с просьбой отменить это решение вместе с другим иноагентом - блогером Ильёй Варламовым, которому впоследствии также было отказано.