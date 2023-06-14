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Захарова назвала киевский режим группой клоунов под эгидой НАТО, терроризирующей весь мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир якобы станет опаснее, если Россия победит на Украине. Он также назвал российскую специальную военную операцию "нападением" не только на Украину, но и на основные ценности.

Захарова назвала киевский режим группой клоунов под эгидой НАТО, терроризирующей весь мир
© Российская Газета

На ценности напали, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве, написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив, что именно тогда от демократических ценностей ничего не осталось.

"А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир", - подчеркнула представитель МИД.

Ранее бывший заместитель главнокомандующего натовскими войсками в Европе британский экс-генерал Ричард Ширрефф заявил, что НАТО не в состоянии воевать с Россией. Он подчеркнул, что попытки альянса сдержать Россию провалились, и при этом он так и не смог укрепить свой военный потенциал с момента вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

Между тем, директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг считает, что НАТО оказалось в тупике из-за поддержки Украины.

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