Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир якобы станет опаснее, если Россия победит на Украине. Он также назвал российскую специальную военную операцию "нападением" не только на Украину, но и на основные ценности.

На ценности напали, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве, написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив, что именно тогда от демократических ценностей ничего не осталось.

"А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир", - подчеркнула представитель МИД.

Ранее бывший заместитель главнокомандующего натовскими войсками в Европе британский экс-генерал Ричард Ширрефф заявил, что НАТО не в состоянии воевать с Россией. Он подчеркнул, что попытки альянса сдержать Россию провалились, и при этом он так и не смог укрепить свой военный потенциал с момента вхождения Крыма в состав России в 2014 году.