Представитель РФ Шульгин: иск Украины к России в суде ООН противоречит здравому смыслу

Представитель Российской Федерации Александр Шульгин заявил, что иск Украины к РФ в Международном суде ООН неприемлем, - он основывается на неправильном толковании права, противоречит здравому смыслу и основывается на ложных сведениях. Его слова приводит корреспондент ТАСС. Шульгин заявил, что в связи с этим Россия считает, что украинский иск должен быть отклонен. В январе 2017 года Украина подала иск в отношении России в Международный суд ООН, потребовав признать российские действия в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российские власти указывали, что "армия Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса". Международный суд ООН в Гааге с 6 по 14 июня проводит слушания по иску украинской стороны. 6 июня представитель украинской стороны Антон Кориневич в Международном суде ООН заявил, что Киев будет доказывать нарушения Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Аргументы будут переданы в рамках поданного в 2017 году иска к РФ.