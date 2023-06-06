СМИ сообщили о четырех взрывах в Донецке

Корреспондент ТАСС сообщил, что в центре и ряде районов Донецка прозвучали взрывы.

Сообщается, что там работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее о взрывах в Донецке сообщалось 31 мая. Агентство ТАСС отмечало, что не менее семи-восьми взрывов слышали местные жители в центре Донецка. В данный момент там работает система ПВО.

26 мая в Донецке прозвучало не менее трех взрывов. Российские системы противовоздушной обороны смогли сбить несколько снарядов Вооруженных сил Украины над Калининским и Кировским районами города.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).