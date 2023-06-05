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PAP: ЕК продлила до середины сентября запрет на ввоз зерна с Украины в пять стран

Европейская комиссия продлила до середины сентября запрет на ввоз зерна с Украины в пять граничащих с ней стран. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на PAP. "Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет ЕС на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника", - говорится в сообщении. Отмечается, что запрет вступил в силу и заменил односторонние решения о запрете импорта, введенные странами, граничащими с Украиной, включая Польшу. По данным издания Klymenko Time, запрет будет распространяться на ввоз зерна из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем указал на недопустимость продления в ряде стран ЕС ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции после 5 июня. До этого министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт вместе с четырьмя странами Восточной Европы надеется на сохранение запрета на импорт украинского зерна. Надь подчеркнул, что защита венгерских фермеров является приоритетом для правительства страны.

PAP: ЕК продлила до середины сентября запрет на ввоз зерна с Украины в пять стран
© Газета.Ru
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