Президент Сербии Вучич: Цель обострения ситуации в Косово - столкнуть Сербию и НАТО

Миссия НАТО вопреки гарантиям не защитила сербов в Косове и Метохии. Цель Приштины в обострении ситуации в Косово - столкнуть Сербию и НАТО. Такое заявление сделал Вучич во время своего обращения к нации в понедельник.

Сербия развернула вооруженные силы на административной границе с Косовом, сообщил сербский лидер.

В ходе столкновений в Косово пострадали 52 серба. Косовский спецназовец открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов. В результате один человек ранен, добавил Вучич.

Напомним, в понедельник тысячи косовских сербов вышли на акцию протеста на севере края Косово и Метохия. Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) прибыли в муниципалитеты Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток.