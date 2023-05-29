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Президент Сербии Вучич: Цель обострения ситуации в Косово - столкнуть Сербию и НАТО

Миссия НАТО вопреки гарантиям не защитила сербов в Косове и Метохии. Цель Приштины в обострении ситуации в Косово - столкнуть Сербию и НАТО. Такое заявление сделал Вучич во время своего обращения к нации в понедельник.

Президент Сербии Вучич: Цель обострения ситуации в Косово - столкнуть Сербию и НАТО
© Российская Газета

Сербия развернула вооруженные силы на административной границе с Косовом, сообщил сербский лидер.

В ходе столкновений в Косово пострадали 52 серба. Косовский спецназовец открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов. В результате один человек ранен, добавил Вучич.

Напомним, в понедельник тысячи косовских сербов вышли на акцию протеста на севере края Косово и Метохия. Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) прибыли в муниципалитеты Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток.

Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Против участников акции применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Очевидцы рассказывают о звуках выстрелов. Более 50 граждан обратились за медицинской помощью. Среди них есть тяжелораненые.

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