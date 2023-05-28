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Telegraph: ВСУ пытаются отчаянно восполнить свои ряды перед контрнаступлением

ВСУ пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением. Об этом пишет The Telegraph.

Итальянский генерал усомнился в масштабности возможного контрнаступления ВСУ
© RT на русском

В материале сказано, что Украина начала «широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат» из-за десятков тысяч погибших военнослужащих ВСУ на поле боя.

Отмечается, что ВС Украины получили большое количество техники и оружия НАТО, но им всё ещё не хватает людей, которые «являются ключевым фактором в наступлении».

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что пик военных возможностей украинской армии был преодолён.

Он отметил, что Украина уже долго анонсирует своё контрнаступление, но оно не начинается.

Бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета `жорджии Джеймс Холмс выразил мнение, что Украина использовала тему предстоящего контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после истощения своих вооружённых сил украинцы столкнутся с наилучшими российскими войсками.

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