Путин назвал важными договоренности по вопросам признания территориальной целостности Армении и Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин считает очень важным наличие договоренностей по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана.
"Это действительно база для того, чтобы договориться по другим вопросам второстепенного характера. Хотя они тоже имеют существенное значение", - сказал глава российского государства, реагируя на дискуссию, возникшую в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Путин также выразил надежду, что на трехсторонней встрече, которая должна состояться сегодня, будут достигнуты договоренности, важные для экономики двух стран.