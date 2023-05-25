Путин назвал важными договоренности по вопросам признания территориальной целостности Армении и Азербайджана

"Это действительно база для того, чтобы договориться по другим вопросам второстепенного характера. Хотя они тоже имеют существенное значение", - сказал глава российского государства, реагируя на дискуссию, возникшую в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.