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Во Франции рассказали о неожиданном союзнике России

Во Франции рассказали о неожиданном союзнике России
© Вечерняя Москва

Бразилия предлагает создать единую валюту для группы стран БРИКС, чтобы отказаться от использования доллара. Это связано с ужесточением санкционной политики США в отношении России и Китая, что делает использование доллара внутри группы стран нежелательным. Об этом заявил обозреватель AgoraVox Александр Лемуан.

Автор отметил, что, что Бразилия и ЮАР предлагают создать общую валюту из-за сильной зависимости от доллара, и это становится особенно актуально в свете скорого расширения союза своим присоединением к нему новых стран.

— Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая, — заявил обозреватель издания.

Несколько стран, в том числе Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ, также выразили желание присоединиться к БРИКС. Президент Бразилии Лула да Силва ранее призывал отказаться от использования доллара и создавать единую валюту в рамках БРИКС в связи со многими факторами, включая действия Вашингтона по аккумулированию долларовой ликвидности за пределами США и санкции западных стран, которые мешают потенциально выгодному сотрудничеству с Китаем и Россией.

Летом в России ожидается достаточно выгодный курс валют: рубль должен продолжить укрепление не только по отношению к доллару и евро, но относительно многих других валют. Однако не исключено, что серьезные потрясения в мире в течение года могут сильно изменить экономическую ситуацию в мире. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

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