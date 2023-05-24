Бразилия предлагает создать единую валюту для группы стран БРИКС, чтобы отказаться от использования доллара. Это связано с ужесточением санкционной политики США в отношении России и Китая, что делает использование доллара внутри группы стран нежелательным. Об этом заявил обозреватель AgoraVox Александр Лемуан.

Автор отметил, что, что Бразилия и ЮАР предлагают создать общую валюту из-за сильной зависимости от доллара, и это становится особенно актуально в свете скорого расширения союза своим присоединением к нему новых стран.

— Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая, — заявил обозреватель издания.

Несколько стран, в том числе Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ, также выразили желание присоединиться к БРИКС. Президент Бразилии Лула да Силва ранее призывал отказаться от использования доллара и создавать единую валюту в рамках БРИКС в связи со многими факторами, включая действия Вашингтона по аккумулированию долларовой ликвидности за пределами США и санкции западных стран, которые мешают потенциально выгодному сотрудничеству с Китаем и Россией.