Дания заявила о готовности обучать украинских пилотов управлению F-16

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что Дания готова сыграть ключевую роль в подготовке украинских пилотов по управлению истребителями F-16. По его словам, на встрече главы военных ведомств «Северной группы» (состоит из стран НАТО и ЕС), проявили к этому интерес, говорится на странице минобороны Дании в Twitter. Глава МИДа Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что пока рано говорить о передаче Украине истребителей F-16, но обучение украинских военных управлению ими уже необходимо начать. Планы западных стран отправить Украине истребители F-16 не связаны с контрнаступлением ВСУ, заявил ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».