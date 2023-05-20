Байден заявил об уверенности в возможности избежать дефолта в США

Президент США Джо Байден заявил о «все еще» остающейся у него уверенности в возможности избежать в стране дефолта. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает Bloomberg.

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«Я все еще уверен, что мы сможем избежать дефолта и сделаем что-то достойное», — сказал он.

Американский лидер также считает, что даже напряженность в переговорах по государственному долгу Вашингтона не приведет к дефолту, так как республиканцы и демократы смогут достичь соглашения.