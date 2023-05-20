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Байден заявил об уверенности в возможности избежать дефолта в США

Президент США Джо Байден заявил о «все еще» остающейся у него уверенности в возможности избежать в стране дефолта. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает Bloomberg.

Байден заявил об уверенности в возможности избежать дефолта в США
© lenta.ru

«Я все еще уверен, что мы сможем избежать дефолта и сделаем что-то достойное», — сказал он.

Американский лидер также считает, что даже напряженность в переговорах по государственному долгу Вашингтона не приведет к дефолту, так как республиканцы и демократы смогут достичь соглашения.

Ранее сообщалось, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Как отмечалось, оба варианта развития событий угрожают мировой экономике.

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