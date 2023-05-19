Си Цзиньпин предложил странам Центральной Азии расширить масштабы торговли нефтью

АСТАНА, 19 мая. /ТАСС/. Казахстанские власти выступают против того, чтобы регион Центральной Азии превращался в арену для геополитического противостояния. Об этом заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на проходящем в Сиане саммите Китай - Центральная Азия.

"Казахстан высоко ценит роль КНР и ее весомый вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности. Неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также твердая приверженность принципам невмешательства в их внутренние дела заслуживает особого уважения и поддержки", - цитирует главу государства его пресс-служба.