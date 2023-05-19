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Токаев: Казахстан против превращения Центральной Азии в арену геополитической борьбы

АСТАНА, 19 мая. /ТАСС/. Казахстанские власти выступают против того, чтобы регион Центральной Азии превращался в арену для геополитического противостояния. Об этом заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на проходящем в Сиане саммите Китай - Центральная Азия.

Си Цзиньпин предложил странам Центральной Азии расширить масштабы торговли нефтью
© ТАСС

"Казахстан высоко ценит роль КНР и ее весомый вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности. Неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также твердая приверженность принципам невмешательства в их внутренние дела заслуживает особого уважения и поддержки", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Токаева, Казахстан со своей стороны поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии. "Готовы и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина, направленных на обеспечение устойчивого роста и всеобщей безопасности. Мы неизменно выступаем за то, чтобы Центральная Азия была пространством созидания, и не приемлем превращения региона в арену геополитического противостояния", - отметил лидер республики.

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