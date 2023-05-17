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Временный поверенный в делах Украины покинет Грузию

Временный поверенный в делах Украины покинет Грузию
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Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что покидает республику после четырех лет работы. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«За все эти годы я вместе с вами пытался прилагать максимум усилий для укрепления и развития дружеских и взаимовыгодных отношений Украины с Грузией», — заявил Касьянов.

По мнению дипломата, Украина и Грузия имеют общее будущее в «единой европейской семье», а цель стран вступить в НАТО является делом ближайшего времени.

Касьянов исполнял обязанности руководителя украинского посольства в Тбилиси с марта 2022 года, после того, как президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла Игоря Долгова из-за позиции грузинских властей в вопросе антироссийских санкций.

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