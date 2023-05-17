Захарова назвала цель поездок Зеленского в Европу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Украины Владимир Зеленский пытается реанимировать интерес к происходящим на украинской территории событиям.

По ее словам, интерес к Украине среди европейцев катастрофически падает, поэтому лидера страны возят «на гастроли», пытаясь реанимировать заинтересованность в виде какого-то понимания и сочувствия. Дипломат отметила, что украинский конфликт затронул многие страны, поэтому у местных жителей возникает вопрос о том, когда он закончится, а также почему они должны его финансировать.

«И сколько бы [канцлер ФРГ Олаф] Шольц ни кричал нацистские словеса, все больше интересуются коррупционным скандалом вокруг него, а не бесконечным повторением слова "Украина". Вот для этого Зеленского и возят — я считаю, что в рамках шоу уродов — по странам Евросоюза и странам НАТО», — заключила она.