Сенатор США заявил, что главные американские СМИ освещают деятельность Трампа необъективно

"Что мы узнали из отчета Дарема? Что газеты The New York Times и The Washington Post получили [в 2018 году] Пулитцеровскую премию за то, что написали много политически мотивированной чуши. Когда дело доходит до сообщений о Дональде Трампе, основные СМИ мертвы".