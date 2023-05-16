$79.10+1.9086.09+1.84

Сенатор США заявил, что главные американские СМИ освещают деятельность Трампа необъективно

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Главные американские СМИ не освещают объективно деятельность бывшего президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил во вторник американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), комментируя итоги расследования спецпрокурора США Джона Дарема, пришедшего к мнению о том, что ФБР не следовало начинать разбирательство о приписываемых Трампу связях с Россией.

"Что мы узнали из отчета Дарема? Что газеты The New York Times и The Washington Post получили [в 2018 году] Пулитцеровскую премию за то, что написали много политически мотивированной чуши. Когда дело доходит до сообщений о Дональде Трампе, основные СМИ мертвы".

Ранее Трамп подал иск против Совета Пулитцеровской премии, обвинив жюри в клевете и лжи американской общественности в связи с присуждением в 2018 году премии этим изданиям за освещение расследования якобы вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

В понедельник был опубликован доклад Дарема, в котором перечисляются факты, подтверждающие предвзятую позицию участников расследования предполагаемых связей Трампа с Россией. ФБР при расследовании игнорировало факты, которые не соответствовали данным обвинениям, отмечается в документе.

В мае 2019 года занимавший тогда посты генпрокурора и министра юстиции США Уильям Барр поручил Дарему провести проверку причин начала расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминировали России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора Трампа с Россией.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий