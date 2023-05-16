Сенатор США заявил, что главные американские СМИ освещают деятельность Трампа необъективно

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Главные американские СМИ не освещают объективно деятельность бывшего президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил во вторник американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), комментируя итоги расследования спецпрокурора США Джона Дарема, пришедшего к мнению о том, что ФБР не следовало начинать разбирательство о приписываемых Трампу связях с Россией.

"Что мы узнали из отчета Дарема? Что газеты The New York Times и The Washington Post получили [в 2018 году] Пулитцеровскую премию за то, что написали много политически мотивированной чуши. Когда дело доходит до сообщений о Дональде Трампе, основные СМИ мертвы".

Ранее Трамп подал иск против Совета Пулитцеровской премии, обвинив жюри в клевете и лжи американской общественности в связи с присуждением в 2018 году премии этим изданиям за освещение расследования якобы вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

В понедельник был опубликован доклад Дарема, в котором перечисляются факты, подтверждающие предвзятую позицию участников расследования предполагаемых связей Трампа с Россией. ФБР при расследовании игнорировало факты, которые не соответствовали данным обвинениям, отмечается в документе.

В мае 2019 года занимавший тогда посты генпрокурора и министра юстиции США Уильям Барр поручил Дарему провести проверку причин начала расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер.