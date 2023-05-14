Зеленский на встрече с Шольцем попросил Берлин о поставке истребителей и выдвинул ультиматум о мире

На встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которая началась в полдень воскресенья в Берлине, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "работает над коалицией по поставке истребителей в Украину".

"Думаю, я также обращусь к немецкой стороне, чтобы найти здесь поддержку", - сказал он. Шольц, которого цитирует Spiegel, в ответ подчеркнул, что Германия сосредоточится на уже поставленных системах вооружения. На вопрос, достаточно ли поставок оружия с Запада для организации контрнаступления ВСУ, Зеленский произнес: "Еще несколько визитов, и тогда будет достаточно". Тем самым, украинский президент фактически расписался в том, что использует свои зарубежные визиты для того, чтобы "выклянчивать" военную и финансовую поддержку у западных покровителей.

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На вопрос, как может наступить мир, он поставил ультиматум, сказав, что это может наступить только по инициативе Киева. "Каждый мирный план должен основываться на инициативе Украины", - заявил Зеленский. Шольц заверил Украину в постоянной поддержке со стороны Германии. "Мы будем поддерживать вас до тех пор, пока это будет необходимо", - заявил Шольц. На данный момент Германия оказала помощь Украине на сумму 17 миллиардов евро.

Шольц принял в своей канцелярии Зеленского с воинскими почестями, удостоив приема по высшему для иностранного гостя разряду, пишут местные СМИ. Зеленский впервые встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине. После беседы с Шольцем запланирована его встреча с кабинетом безопасности Германии. Во второй половине дня Зеленский может отправиться в Аахен, где в 15.30 (16.30 мск) будет вручена премия Карла Великого. По соображениям безопасности эти планы пока не подтверждены.