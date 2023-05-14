Зеленский на встрече с Шольцем попросил Берлин о поставке истребителей и выдвинул ультиматум о мире
На встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которая началась в полдень воскресенья в Берлине, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "работает над коалицией по поставке истребителей в Украину".
"Думаю, я также обращусь к немецкой стороне, чтобы найти здесь поддержку", - сказал он. Шольц, которого цитирует Spiegel, в ответ подчеркнул, что Германия сосредоточится на уже поставленных системах вооружения. На вопрос, достаточно ли поставок оружия с Запада для организации контрнаступления ВСУ, Зеленский произнес: "Еще несколько визитов, и тогда будет достаточно". Тем самым, украинский президент фактически расписался в том, что использует свои зарубежные визиты для того, чтобы "выклянчивать" военную и финансовую поддержку у западных покровителей.
На вопрос, как может наступить мир, он поставил ультиматум, сказав, что это может наступить только по инициативе Киева. "Каждый мирный план должен основываться на инициативе Украины", - заявил Зеленский. Шольц заверил Украину в постоянной поддержке со стороны Германии. "Мы будем поддерживать вас до тех пор, пока это будет необходимо", - заявил Шольц. На данный момент Германия оказала помощь Украине на сумму 17 миллиардов евро.
Шольц принял в своей канцелярии Зеленского с воинскими почестями, удостоив приема по высшему для иностранного гостя разряду, пишут местные СМИ. Зеленский впервые встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине. После беседы с Шольцем запланирована его встреча с кабинетом безопасности Германии. Во второй половине дня Зеленский может отправиться в Аахен, где в 15.30 (16.30 мск) будет вручена премия Карла Великого. По соображениям безопасности эти планы пока не подтверждены.
Напомним, что 13 мая правительство ФРГ пообещало выделить Украине дополнительные поставки оружия на 2,7 миллиарда евро. Среди прочего, должны быть предоставлены еще 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard-1 и 4 зенитных комплекса Iris-T-SLM. Об этом сообщило министерство обороны Германии. Это практически удвоит помощь ФРГ оружием Украине с февраля 2022 года: за этот период федеральное правительство одобрило поставки оружия Киеву на сумму 2,75 миллиардов евро, что сделало эту страну одним из ключевых доноров Украины как в военном, так и в финансовом отношении.