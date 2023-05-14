$77.20+1.3284.25+1.36

Зеленский заявил об отсутствии сил и оружия для атаки российских территорий

Зеленский заявил об отсутствии сил и оружия для атаки российских территорий
© Lenta.ru

У Киева нет достаточного количества оружия и сил, чтобы во время контрнаступления атаковать российские территории. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, его слова приводит РИА Новости.

По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не атакуют территорию России и не имеют такого намерения. В настоящее время Киев продолжает готовить контрнаступление, так как в случае неудачи ряд стран может задуматься о необходимости мирных переговоров.

На встрече с немецким канцлером также обсудили ситуацию на линии боевого столкновения. Заленский считает, что Украина «почти готова к успеху».

Ранее сообщалось, что Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложением захватить российские города и подорвать нефтепровод «Дружба».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий