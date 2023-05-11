СБУ заочно обвинила экс-депутатов Рады Святаша, Маркова и Царева в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения бывшим депутатам Верховной рады Украины от "Партии регионов" Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову. Об этом говорится в заявлении СБУ в социальных сетях. "Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова", - говорится в сообщении. СБУ полагает, что все трое находятся на территории Российской Федерации. Царева СБУ обвиняет в том, что он сотрудничает с Минобороны России. Святашу вменяют то, что он якобы передавал Цареву данные о Вооруженных силах Украины (ВСУ). Маркова обвиняют в поддержке российской специальной операции на Украине. Маркову также предъявлены обвинения еще по двум статьям уголовного кодекса Украины: "пропаганда войны" и "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников". Царев был депутатом Рады с 2002 по 2014 год, Марков - с 2012 по 2013 год. Святаш был парламентарием с 2006 по 2014 год. Ранее СБУ сообщала, что в Киеве будут заочно судить 55 депутатов Государственной думы России, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина.