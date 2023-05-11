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Секретарь СНБО Данилов: Украину хотят усадить за стол переговоров на российских условиях

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что Киев сейчас рассчитывают "посадить" за стол переговоров, но лишь на "условиях РФ". Об этом утверждается в эфире канала "Рада". По его словам, уже началась большая кампания, нацеленная на данную тему. "Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу", - утверждает Данилов. Он упомянул, что поступает много разных предложений от стран. Тем не менее Данилов добавил, что если и будет что-то обсуждаться, то только на условиях Киева. Другие подробности по возможности переговоров России и Украины Данилов не привел. Ранее в Klymenko Time уточняли, что Киев на переговорах надеется договориться с Варшавой по зерну. Также офис Зеленского объяснял, что Киев готов к переговорам по Крыму, если ВСУ придут к границам региона.

Секретарь СНБО Данилов: Украину хотят усадить за стол переговоров на российских условиях
© Газета.Ru
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