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Члены Рады пытались сорвать выступление делегации РФ на саммите ПАЧЭС

Члены Верховной рады Украины на проходящем в четверг в Анкаре саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) предприняли попытку сорвать выступление российской делегации. Об этом заявила российским журналистам, среди которых был корреспондент ТАСС, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Депутаты Рады пытались сорвать выступление российской делегации в Анкаре
© РИА Новости

"Во время выступления российской делегации украинская делегация попыталась сорвать его. То, что устроили украинцы, было похоже на цирк. Попытка срыва на заседании спикеров не удалась. [Спикер турецкого парламента Мустафа] Шентоп попытался остановить происходящее и удалить участников акции из зала", - сказала она.

На предоставленной посольством России в Турции видеозаписи слышно, как Шентоп просит участников акции воздержаться от "неуместных" действий.

Делегация Федерального собрания РФ во главе с Тимофеевой принимает участие в юбилейном саммите спикеров парламентов государств - членов Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генеральной ассамблее ПАЧЭС.

Странами - участницами ПАЧЭС являются Албания, Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина.

В декабре 2022 года Тимофеева сообщала ТАСС, что Россия прекращает оплату взносов в ПАЧЭС и рассмотрит возможность продолжения работы в организации. Она пояснила, что украинцы пытались добиться исключения России из организации, которую сама РФ ранее создала вместе с Турцией.

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