Аргентина допустила вступление в БРИКС

Аргентина допустила вступление страны в БРИКС по итогам встречи группы в Дурбане в августе. Об этом сообщил посол Аргентины в России Эдуардо Суайн на полях Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге .

Как передает ТАСС слова аргентинского дипломата, на протяжении двух лет, как оно находится в должности посла, проходит работа по данному вопросу. Суайн заявил, что не уверен, как это вступление будет проходить, однако уже само приглашение в БРИКС является большим шагом для Аргентины.