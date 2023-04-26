$81.55+0.2890.03+0.57

Посол Аргентины Суайн допустил вступление страны в БРИКС по итогам встречи группы в ЮАР

Аргентина допустила вступление страны в БРИКС по итогам встречи группы в Дурбане в августе. Об этом сообщил посол Аргентины в России Эдуардо Суайн на полях Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге.

Аргентина допустила вступление в БРИКС
© ТК «Звезда»

Как передает ТАСС слова аргентинского дипломата, на протяжении двух лет, как оно находится в должности посла, проходит работа по данному вопросу. Суайн заявил, что не уверен, как это вступление будет проходить, однако уже само приглашение в БРИКС является большим шагом для Аргентины.

Ранее вопрос о вступлении в группу БРИКС рассматривали власти Туниса. Представитель «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук заявлял, что этот вопрос обсуждался наряду с другими возможностями.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий