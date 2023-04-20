Песков: Недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что невступление Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей российской спецоперации.
"Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны", - сказал он на брифинге в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря о визите генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, Песков отметил, что "в Кремле нет оценок перспектив" присоединения Украины к альянсу.