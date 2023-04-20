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Песков: Недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что невступление Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей российской спецоперации.

Песков: Недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей СВО
© РИА Новости

"Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны", - сказал он на брифинге в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о визите генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, Песков отметил, что "в Кремле нет оценок перспектив" присоединения Украины к альянсу.

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