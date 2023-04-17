Польша заявила, что ей нужны гарантии для разрешения транзита зерна с Украины

Варшава нуждается в гарантиях Киева для разрешения транзита украинской аграрной продукции через территорию страны. Об этом заявил в понедельник министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус в ходе посещения одного из пограничных переходов с Украиной.

"Мы знаем, насколько для нас экономически важно сельское хозяйство, поэтому мы должны быть на 100% уверены, что сельхозпродукция с Украины пойдет транзитом и не останется в Польше. Мы не согласны с тем, что расходы на помощь Украине должны нести только и фактически прежде всего польские фермеры", - приводит текст заявления польского аграрного ведомства пресс-служба правительства республики.

Польша и Венгрия 16 апреля объявили о введении временного запрета на импорт аграрной продукции с Украины. Он будет действовать до 30 июня. Обе страны отметили, что вынуждены пойти на эту меру из-за отсутствия реакции со стороны Еврокомиссии на свои требования предоставить европейскую помощь венгерским и польским фермерам, несущим значительные убытки из-за затоваривания рынков этих стран аграрной продукцией с Украины. В понедельник аналогичную меру ввело правительство Словакии.