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3 часа назад

Глава Крыма Аксенов сообщил, что над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету

Российская Газетаиещё 10

Над Феодосией была сбита ракета, которую запустили со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов.

Глава Крыма Аксенов сообщил, что над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины", - заявил Аксенов, однако более никаких подробностей происшествия не привел.

Ранее советник главы региона Олег Крючков `ообщил, что в районе Феодосии, по предварительным данным, сработала система ПВО, однако информация еще проверяется.

Он призвал местных жителей дождаться официальных заявлений.

Позднее Крючков уточнил, что обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма - жертв и разрушений нет.

Конфликты,Олег Крючков,Сергей Аксенов,
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