Глава Крыма Аксенов сообщил, что над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету

Над Феодосией была сбита ракета, которую запустили со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов.
"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины", - заявил Аксенов, однако более никаких подробностей происшествия не привел.
Ранее советник главы региона Олег Крючков `ообщил, что в районе Феодосии, по предварительным данным, сработала система ПВО, однако информация еще проверяется.
Он призвал местных жителей дождаться официальных заявлений.
Позднее Крючков уточнил, что обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма - жертв и разрушений нет.