Глава Крыма Аксенов сообщил, что над Феодосией сбили запущенную со стороны Украины ракету

Над Феодосией была сбита ракета, которую запустили со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов.

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"Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины", - заявил Аксенов, однако более никаких подробностей происшествия не привел.

Ранее советник главы региона Олег Крючков `ообщил, что в районе Феодосии, по предварительным данным, сработала система ПВО, однако информация еще проверяется.

Он призвал местных жителей дождаться официальных заявлений.