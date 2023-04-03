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3 апреля

Испания заявила, что поддержит вхождение Румынии и Болгарии в Шенген

TURIZM.RU

Испания заявила, что поддержит вхождение Румынии и Болгарии в Шенген
Фото: TURIZMTURIZM

Министр иностранных дел Испании провел рабочие встречи в Бухаресте и Софии со своими коллегами в преддверии председательства Испании в ЕС во второй половине этого года. Он выразил уверенность, что «официальное заседание Совета министров внутренних дел, запланированное на сентябрь, станет точкой отсчета для окончательного достижения результатов».

Министр подчеркнул необходимость отмены внутреннего пограничного контроля, добавив, что такое решение должно было быть принято давным-давно.

Визиты Гранде-Марласки в Бухарест и в Софию являются частью раунда встреч министра со своими европейскими коллегами в целях подготовки к председательству Испании в ЕС.

Ранее президент Австрии Александр Ван дер Беллен подчеркнул, что обе балканские страны готовы стать частью Шенгенской зоны, тем самым пойдя против мнения канцлера страны Карла Нехаммера, который подчеркнул, что продолжает оставаться против расширения Шенгена.

Беллен подчеркнул, что обе страны уже выполнили все необходимые требования для того, чтобы стать членами Шенгенской зоны. При этом в декабре прошлого года та же Австрия заблокировала вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. TURIZM.RU

Конфликты,Карл Нехаммер,Александр Ван,ЕС,
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