Столтенберг: членство в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения в том случае, если Киев не сможет в военном конфликте победить Москву. Об этом Столтенберг сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи Североатлантического альянса 4–5 апреля, передает ТАСС. По его словам, с целью предотвратить такое развитие событий НАТО предоставляет Украине "беспрецедентную помощь". Генсек НАТО отметил, что сейчас альянс должен уделить внимание тому, чтобы Украина одержала победу. "Без этого вопрос о ее членстве не будет иметь значения. Для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку", — сказал он. При этом Столтенберг указал, что позиция НАТО "остается неизменной", и Украина сможет стать членом альянса. Также Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия вступит в альянс 4 апреля. Генсек назвал 4 апреля исторической датой. По его словам, в этот день в штаб-квартире в Брюсселе будет поднят флаг Финляндии и страна станет членом НАТО.