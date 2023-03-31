США будут выдавать лицензии компаниям на уплату "налога на выход" из России

В Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США заявили, что американские компании, которые должны будут уплатить "налог на выход" в случае продажи своего бизнеса в России, обязаны получить на это специальное разрешение своих властей. Об этом пишет РИА Новости.

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"Лицам из США, чей уход из Российской Федерации будет включать такой платеж, как "налог на выход", следует получить специальную лицензию от OFAC", - говорится в сообщении ведомства.

Сложности связаны с тем, что российские власти могут требовать от иностранных компаний уплаты "налога на выход", но американские санкции запрещают лицам из США проводить платежи с участием российского Центрально банка России (ЦБ РФ), Фонда национального благосостояния либо Минфина, под которые попадают прямые и непрямые транзакции.