Совбез ООН не принял резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках"

Совет безопасности ООН по итогам голосования в понедельник не принял резолюцию России о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Трансляция голосования велась в прямом эфире. За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия, против не проголосовал никто, 12 стран воздержались.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Напомним, согласно документу, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предлагалось поручить создание международной независимой комиссии для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на российских газовых трубопроводах. Помимо прочего, речь шла об установлении исполнителей, спонсоров и организаторов диверсии, а также их сообщников.

Видео дня

В частности, предполагалось, что для реализации заявленных целей Гутерриш в течение 30 дней должен был представить рекомендации относительно создания специальной комиссии по расследованию, а также предложения по отбору ее участников.

Текст резолюции призывает государства, проводящие национальные расследования по взрывам на газопроводах, полностью сотрудничать с комиссией и другими заинтересованными сторонами, а также делиться с ними информацией.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что Антониу Гутерриш выполнит решение Совета Безопасности ООН по расследованию взрывов на "Северных потоках", в случае, если оно будет принято.

Между тем подрыв газопроводов "Северный поток" произошел в конце сентября 2022 года. В результате диверсии инфраструктура вышла из строя. Установить, кто именно это сделал, пока не удалось.