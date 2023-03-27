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8 часов назад

Совбез ООН не принял резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках"

Российская Газетаиещё 12

Совет безопасности ООН по итогам голосования в понедельник не принял резолюцию России о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Трансляция голосования велась в прямом эфире. За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия, против не проголосовал никто, 12 стран воздержались.

Совбез ООН не принял резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, согласно документу, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предлагалось поручить создание международной независимой комиссии для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на российских газовых трубопроводах. Помимо прочего, речь шла об установлении исполнителей, спонсоров и организаторов диверсии, а также их сообщников.

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В частности, предполагалось, что для реализации заявленных целей Гутерриш в течение 30 дней должен был представить рекомендации относительно создания специальной комиссии по расследованию, а также предложения по отбору ее участников.

Текст резолюции призывает государства, проводящие национальные расследования по взрывам на газопроводах, полностью сотрудничать с комиссией и другими заинтересованными сторонами, а также делиться с ними информацией.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что Антониу Гутерриш выполнит решение Совета Безопасности ООН по расследованию взрывов на "Северных потоках", в случае, если оно будет принято.

Между тем подрыв газопроводов "Северный поток" произошел в конце сентября 2022 года. В результате диверсии инфраструктура вышла из строя. Установить, кто именно это сделал, пока не удалось.

Однако в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на "Северных потоках". В ней, в частности, говорится о том, как США провели тайную морскую операцию по уничтожению газопровода. Согласно расследованию Херша, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Как заявил Херш, решение об операции принимал президент США Джо Байден, спустя девять месяцев консультаций с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.

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