РФ усомнилась в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по "Северным потокам"

ООН, 27 марта. /ТАСС/. Россия сомневается в транспарентности проводимых Германией, Данией и Швецией расследований диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, Россия в соавторстве с Белоруссией, Венесуэлой, Китаем, КНДР, Никарагуа, Сирией и Эритреей предложила проект резолюции о проведении международного расследования диверсий, поскольку есть "серьезные и весьма обоснованные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований, проводимых некоторыми европейскими государствами".

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Как пояснил Небензя, РФ настаивает на формировании "международной независимой комиссии для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего". "Это особенно важно на фоне появления новых фактов, а также множащихся в СМИ версий произошедшего разной степени достоверности или абсурдности", - подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что представители стран, сомневающихся в целесообразности проведения международного расследования, считают, что "сначала нужно дождаться окончания расследований национальных". "Хотели бы на это ответить, что последние могут длиться годами в таком же неэффективном и нетранспарентном ключе. А ценное время уходит и возникает все больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления", - указал постпред РФ при ООН.

По его словам, подозрения о виновных в диверсиях на "Северных потоках" после голосования в СБ ООН лишь усиливаются, но все факты будут раскрыты.

"Уверены, что более подробные факты еще всплывут, и все причастные к диверсии против "Северного потока" будут выявлены, а все подробности этого преступления - раскрыты. Этого не избежать", - подчеркнул Небензя.