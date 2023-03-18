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9 часов назад

Партия "Патриоты" потребовала выхода Франции из НАТО и ЕС

ТАССиещё 1

Французская партия "Патриоты" потребовала проведения Парижем политики мира и выхода республики из НАТО и Евросоюза. Эти требования выдвинуты участниками антивоенного марша, который состоялся в субботу на востоке столицы.

"Требуем проводить политику мира, покинуть ряды НАТО и ЕС", - скандировали участники акции, начавшейся на бульваре Порт-Руаяль.

Многие участники марша несли плакаты с изображением Марианны - молодой женщины во фригийском колпаке, ставшей символом независимости Франции. Эта аллегорическая фигура вошла в национальную историю в эпоху Великой Французской революции в конце XVIII века.

Субботний марш стал уже третьей за последнее время акцией под такими лозунгами, организованной партией "Патриоты". Первая из них состоялась 12 февраля. В тот день лидер "Патриотов" Флориан Филиппо разрезал флаг Североатлантического альянса.

"Патриоты" выступают против поставок французского оружия Киеву. В своем Twitter Филиппо назвал президента Украины Владимира Зеленского "безумцем", после того как украинский лидер потребовал у Запада дальнобойные ракеты и боевые самолеты. "Сколько еще мы будем следовать за господином Зеленским?", - заметил французский политик.

К настоящему моменту Франция предоставила Украине 18 самоходных гаубиц Caesar и две батареи зенитных комплексов Crotale. Также сообщалось об отправке украинским властям колесных танков AMX-10 RC.

Конфликты,Партия Зеленского,Филиппо Флориан,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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