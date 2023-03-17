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17 часов назад

Кабмин Словакии одобрил передачу МиГ-29 Украине

Lenta.ruиещё 15

Кабмин Словакии одобрил передачу МиГ-29 Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кабинет министров Словакии одобрил передачу советских истребителей МиГ-29 Украине. Об этом заявил и.о. премьер-министра страны Эдуард Хегер, передает «Интерфакс».

«Словакия направит истребители МиГ-29 на Украину», — заявил премьер.

Ранее Хегер выразил мнение, что Братислава все же примет решение о передаче Украине советских истребителей МиГ-29. Хегер считает, что правительство Словакии обладает необходимыми компетенциями для того, чтобы отправить неиспользуемые самолеты Киеву. Комментируя намерение оппозиции убедиться в том, что истребители все еще располагаются на авиабазе Слиач, но находятся в нерабочем состоянии, политик сказал: «Они спокойно могут это сделать, если успеют».

По словам премьера, вопрос о готовности Словакии поставить Украине советские истребители МиГ-29 для замещения поредевшего украинского авиапарка разделил парламент страны на сторонников и ярых противников такой меры.

Конфликты,Эдуард Хегер,
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