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На Украине в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

На Украине в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу
© Lenta.ru

В воскресенье, 5 марта, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога — это происходит в четвертый раз за день, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Предупреждение действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). По данным онлайн-карты, первый сигнал прозвучал в 16:44 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области Украины произошли взрывы, которые были слышны в Синельниковском районе региона. О пострадавших не сообщалось.

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