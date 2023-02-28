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8 часов назад

Япония ввела санкции против замминистра обороны РФ Горемыкина и главы концерна «Калашников» Лушникова

BFM.RUиещё 8

Власти Японии расширили списки персональных санкций в отношении 48 человек, 73 организаций и банка из РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Япония ввела санкции против ЧВК "Вагнер", Росбанка и еще 92 организаций из РФ
Фото: BFM.RUBFM.RU

В частности, под новые рестрикции Токио, включающие заморозку активов в случае их наличия, попали начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, замминистра обороны России Виктор Горемыкин и глава концерна «Калашников» Алан Лушников. В санкционном списке также оказались несколько сотрудников Генштаба Вооруженных сил России и названный родственником главы Чечни Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов.

В списке попавших под санкции организаций числятся НПО «Квант», судостроительный завод «Вымпел», машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина и ОАО «Радиоавионика». Отдельно выделены Росбанк, ЧВК Вагнера и Физический институт имени Лебедева.

Кроме того, Токио вводит экспортные ограничения в отношении организаций из России. В список вошло 21 предприятие, в числе которых Федеральный центр двойных технологий «Союз», компания «Миландр», институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН, холдинг «Росэлектроника», а также Росстандарт.

Конфликты,Алан Лушников,Виктор Горемыкин,Борис Рапопорт,Александр Харичев,Рамзан Кадыров,Росстандарт,Судостроительный завод "Вымпел",Росэлектроника,Генштаб,Росбанк,Ижмаш,РАН,
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