Япония ввела санкции против ЧВК "Вагнер", Росбанка и еще 92 организаций из РФ

Власти Японии расширили списки персональных санкций в отношении 48 человек, 73 организаций и банка из РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В частности, под новые рестрикции Токио, включающие заморозку активов в случае их наличия, попали начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, замминистра обороны России Виктор Горемыкин и глава концерна «Калашников» Алан Лушников. В санкционном списке также оказались несколько сотрудников Генштаба Вооруженных сил России и названный родственником главы Чечни Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов.

В списке попавших под санкции организаций числятся НПО «Квант», судостроительный завод «Вымпел», машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина и ОАО «Радиоавионика». Отдельно выделены Росбанк, ЧВК Вагнера и Физический институт имени Лебедева.