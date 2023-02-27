Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не может одобрить членство Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не может одобрить вступление Швеции в НАТО, пока Стокгольм не выполнит до конца Мадридские соглашения. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости. По его словам, у Швеции и Финляндии есть определенные обязательства в связи со вступлением в НАТО, но Стокгольм пока не выполнил их все. В Швеции до сих пор действует признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана", отметил он. Ранее сообщалось, что 9 марта в Брюсселе состоится встреча делегаций Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО. Об этом в ходе брифинга в Анкаре заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На сегодняшний день заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО не ратифицировали только две страны из 30 — Турция и Венгрия. Глава шведского Минобороны Пол Йонсон говорил, что вступление Финляндии в НАТО раньше Швеции может осложнить сотрудничество между двумя странами в сфере обороны. Йонсон назвал сотрудничество между Швецией и Финляндией в этом плане уникальным.