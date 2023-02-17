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13 часов назад

Нуланд поддержала удары Украины по военным объектам в Крыму

Российская Газетаиещё 19

Вашингтон поддерживает нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Нуланд поддержала удары Украины по военным объектам в Крыму
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По ее словам, "существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки". "Это легитимные цели", - добавила Нуланд (цитата по РИА Новости).

Она также отметила, что демилитаризация Крыма - это "часть обеспечения прочного сдерживания России".

При этом замгоссекретаря, видимо, забыла, что для Москвы Крым является "красной линией".

"Я не буду предполагать, где украинцы решат воевать. Или каким образом они решат действовать в отношении Крыма. Мы считаем Крым Украиной", - подчеркнула Нуланд.

Что интересно, днем ранее глава американского госдепа Энтони Блинкен заявил, что США активно не подталкивают Украину к тому, чтобы вновь занять Крым". Киев должен сам принимать решения, добавил дипломат.

А, говоря о возможных атаках на полуостров, Блинкин использовал словосочетание "опрометчивое решение". При таком развитии событий произойдет неминуемая эскалация конфликта. Это прекрасно понимают в Вашингтоне.

Конфликты,Крым наш,Энтони Блинкен,Виктория Нуланд,
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