В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
14 часов назад

В нескольких регионах Украины снизят ограничения на электроснабжение

Газета.Ruиещё 7

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях в первой половине дня 5 февраля электричество будет подаваться без ограничений, сообщается в Telegram-канале в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. По команде "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16.00 (17:00 мск) по 20.00 (21:00 мск)", - говорится в сообщении. При этом экстренные отключения света продолжают действовать в Одесской области. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил направить в Одессу все мощные электрогенераторы, которые есть у Минэнерго, после того, как регион был обесточен из-за произошедшей на подстанции "Укрэнерго" аварии. До этого сообщалось, что Одесская область и часть Одесского района оказались обесточены.

В нескольких регионах Украины снизят ограничения на электроснабжение
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Денис Шмыгаль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители