В нескольких регионах Украины снизят ограничения на электроснабжение

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях в первой половине дня 5 февраля электричество будет подаваться без ограничений, сообщается в Telegram-канале в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. По команде "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16.00 (17:00 мск) по 20.00 (21:00 мск)", - говорится в сообщении. При этом экстренные отключения света продолжают действовать в Одесской области. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил направить в Одессу все мощные электрогенераторы, которые есть у Минэнерго, после того, как регион был обесточен из-за произошедшей на подстанции "Укрэнерго" аварии. До этого сообщалось, что Одесская область и часть Одесского района оказались обесточены.