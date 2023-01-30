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3 часа назад

МИД Ирана призвал Украину ответить за слова советника офиса Зеленского

Газета.Ruиещё 22

Официальный представитель иранского МИД Насер Канани призвал Украину ответить по поводу неоднозначных заявлений советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о вероятной причастности Киева к атаке беспилотников на военный объект в иранском Исфахане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. "Канани осудил враждебную и провокационную позицию [Подоляка]", - указывается в сообщении. В министерстве сочли "подозрительными" его заявления касательно минувшей акции протеста против военного центра в Исфахане. "Представитель МИД потребовал официального и ясного объяснения от украинской стороны", - заключается в сообщении. Вечером 28 января в Исфахане произошел мощный взрыв. Министерство обороны Ирана заявило, что это была "неудачная атака" беспилотников. Иранские СМИ писали о взрывах как минимум в пяти провинциях. Телеканал Al Arabiya сообщал о военной операции Израиля против Ирана. В МИД Ирана был вызван временный поверенный в делах Украины в Тегеране из-за призыва советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка ударить беспилотниками по территории Ирана. Позднее портал Amwaj.media со ссылкой на высокопоставленный источник в Тегеране написал, что Иран рассматривает Украину в качестве потенциальной виновной стороны в атаке дронов на Исфахан.

МИД Ирана призвал Украину ответить за слова советника офиса Зеленского
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,
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