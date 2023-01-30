МИД Ирана призвал Украину ответить за слова советника офиса Зеленского

Официальный представитель иранского МИД Насер Канани призвал Украину ответить по поводу неоднозначных заявлений советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о вероятной причастности Киева к атаке беспилотников на военный объект в иранском Исфахане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. "Канани осудил враждебную и провокационную позицию [Подоляка]", - указывается в сообщении. В министерстве сочли "подозрительными" его заявления касательно минувшей акции протеста против военного центра в Исфахане. "Представитель МИД потребовал официального и ясного объяснения от украинской стороны", - заключается в сообщении. Вечером 28 января в Исфахане произошел мощный взрыв. Министерство обороны Ирана заявило, что это была "неудачная атака" беспилотников. Иранские СМИ писали о взрывах как минимум в пяти провинциях. Телеканал Al Arabiya сообщал о военной операции Израиля против Ирана. В МИД Ирана был вызван временный поверенный в делах Украины в Тегеране из-за призыва советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка ударить беспилотниками по территории Ирана. Позднее портал Amwaj.media со ссылкой на высокопоставленный источник в Тегеране написал, что Иран рассматривает Украину в качестве потенциальной виновной стороны в атаке дронов на Исфахан.