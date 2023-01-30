Премьер Украины Шмыгаль: пилотам потребуется 6 месяцев для освоения западных истребителей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от западных стран истребители в ближайшем будущем, при этом украинским пилотам потребуется не меньше шести месяцев, чтобы научиться ими управлять. Об этом он заявил в интервью Politico. Премьер отметил, что переобучение пилотов на Украине на западные модели самолетов может занять "шесть месяцев или больше", поэтому процесс передачи техники необходимо запустить "немедленно или как можно скорее". Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Чили резко ответил на вопрос об оказании военной поддержки Украине. Он указал, что в вопросе оружия речь должна идти о фактах. Шольц прокомментировал журналистам заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен, которая не исключила, что Киеву будут поставлены боевые самолеты из Германии. Он подчеркнул, что заявления Эксен о поддержке Украины обусловлены внутриполитическими мотивами.