В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
9 часов назад

Премьер Украины Шмыгаль: пилотам потребуется 6 месяцев для освоения западных истребителей

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от западных стран истребители в ближайшем будущем, при этом украинским пилотам потребуется не меньше шести месяцев, чтобы научиться ими управлять. Об этом он заявил в интервью Politico. Премьер отметил, что переобучение пилотов на Украине на западные модели самолетов может занять "шесть месяцев или больше", поэтому процесс передачи техники необходимо запустить "немедленно или как можно скорее". Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Чили резко ответил на вопрос об оказании военной поддержки Украине. Он указал, что в вопросе оружия речь должна идти о фактах. Шольц прокомментировал журналистам заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен, которая не исключила, что Киеву будут поставлены боевые самолеты из Германии. Он подчеркнул, что заявления Эксен о поддержке Украины обусловлены внутриполитическими мотивами.

Премьер Украины Шмыгаль: пилотам потребуется 6 месяцев для освоения западных истребителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Денис Шмыгаль,Олаф Шольц,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители