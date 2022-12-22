Зеленский намекнул США на возможность поставок танков и самолетов Украине

Президент Украины заявил, что Киев не просит США воевать с Россией на украинской территории, но считает, что сможет "идеально справиться" с управлением американскими самолетами и танками. Соответствующее заявление он сделал на совместной сессии обеих палат конгресса США в рамках визита в Вашингтон, передает РИА Новости. По словам главы государства, в союзе Украины с Соединенными Штатами "не должно быть табу". Он указал, что Киев "никогда не просил", чтобы американские военные принимали участие в боевых действиях на Украине вместо ее граждан. "Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно", - сказал Зеленский, намекая на возможность поставок Вашингтоном танков и самолетов. Также украинский лидер призвал конгрессменов нарастить санкционное давление на Россию. Зеленский указал, что они "способны ужесточить" антироссийские санкции. "В вашей власти помочь нам добиться правосудия для всех, кто начал эту неспровоцированную и преступную войну. Давайте сделаем это", - заявил Зеленский. Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителя оборонной сферы США сообщила, что Вашингтон рассматривает поставки Киеву танков, не только спроектированных СССР, но и современных. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.