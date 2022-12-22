Байден: США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть

Президент США Джо Байден заявил о единстве Соединенных Штатов с Украиной против России. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает РИА Новости. "Президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы гарантировать, что он (президент РФ Владимир Путин) не смог преуспеть", - сказал глава Белого дома. Он также заверил, что "США будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина". 21 декабря Зеленский прибыл в Соединенные Штаты с официальным визитом. По словам бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Зеленский осуществляет визит в Вашингтон из-за снижения поддержки Украины в США. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.