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18 часов назад

Байден: США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть

Газета.Ruиещё 6

Президент США Джо Байден заявил о единстве Соединенных Штатов с Украиной против России. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает РИА Новости. "Президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы гарантировать, что он (президент РФ Владимир Путин) не смог преуспеть", - сказал глава Белого дома. Он также заверил, что "США будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина". 21 декабря Зеленский прибыл в Соединенные Штаты с официальным визитом. По словам бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Зеленский осуществляет визит в Вашингтон из-за снижения поддержки Украины в США. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Байден: США едины с Украиной, чтобы не дать России преуспеть
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,
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