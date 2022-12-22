Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке.

Фото: RT на русском RT на русском

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника», — сообщил Рогозин RT.

Он уточнил, что под обстрел попала гостиница, в которой проживали военные советники.

На данный момент Рогозин госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Также травмы получили сопровождающие его лица.