Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке.
«Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника», — сообщил Рогозин RT.
Он уточнил, что под обстрел попала гостиница, в которой проживали военные советники.
На данный момент Рогозин госпитализирован, угрозы его жизни нет.
Также травмы получили сопровождающие его лица.
Ранее Рогозин заявил, что автомобиль, в котором он находился, попал под обстрел украинских войск на Угледарском направлении.