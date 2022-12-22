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19 часов назад

Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке

RT на русскомиещё 11

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке.

Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке
Фото: RT на русскомRT на русском

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника», — сообщил Рогозин RT.

Он уточнил, что под обстрел попала гостиница, в которой проживали военные советники.

На данный момент Рогозин госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Также травмы получили сопровождающие его лица.

Ранее Рогозин заявил, что автомобиль, в котором он находился, попал под обстрел украинских войск на Угледарском направлении.

Конфликты,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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