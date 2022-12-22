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20 часов назад

Байден заявил Зеленскому о якобы намерении России использовать зиму как оружие

RT на русском

Американский президент Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, прибывшему в США, о якобы намерении России использовать зиму как оружие.

«Он (президент России Владимир Путин. — RT) пытается использовать зиму как оружие», — приводит слова Байдена РИА Новости.

Также Байден во время встречи с Зеленским в Вашингтоне заявил, что Соединённые Штаты продолжат увеличивать военную помощь Киеву.

Ранее Bloomberg писал, что затягивание конфликта на зимний период на Украине может обернуться сломом Киева и западных стран, поддерживающих его.

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