Байден заявил Зеленскому о якобы намерении России использовать зиму как оружие

Американский президент Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, прибывшему в США, о якобы намерении России использовать зиму как оружие.
«Он (президент России Владимир Путин. — RT) пытается использовать зиму как оружие», — приводит слова Байдена РИА Новости.
Также Байден во время встречи с Зеленским в Вашингтоне заявил, что Соединённые Штаты продолжат увеличивать военную помощь Киеву.
Ранее Bloomberg писал, что затягивание конфликта на зимний период на Украине может обернуться сломом Киева и западных стран, поддерживающих его.