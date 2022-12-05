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19 часов назад

Junge Welt: Украина зарабатывает на конфликте с Россией, поэтому не спешит с переговорами

Газета.Ruиещё 3

Украина всячески пытается затянуть конфликт и избежать мирных переговоров с Россией, все намеки от стран Запада в необходимости этого были отклонены. Такое мнение высказал журналист Райнхард Лаутербах статье для немецкого издания Junge Welt. Так, эксперт вспомнил о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Тот сослался на то, что России следует предоставить гарантии безопасности, после чего глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что для переговоров РФ должна на добровольной основе сдать свое ядерное оружие. "Кто заставит Россию сделать это? Даже США не готовы рисковать", — написал Лаутербах в своей статье. По его мнению, власти Киева просто пытаются извлечь как можно больше прибыли из войны. Журналист отметил, что конфликт снабжает Украины оружием и финансовыми средствами в неограниченном количестве, а политик не интересуются о том, что "украинцы мерзнут и голодают", поскольку их больше интересует "генератор в подвале и банковский счет на Карибах". Ранее писатель Роберт Райт заявил в своей статье для газеты Washington Post, что США сыграло бы на руку мирное разрешение конфликта на Украине. Однако он считает, что президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский не хотят это признавать.

Junge Welt: Украина зарабатывает на конфликте с Россией, поэтому не спешит с переговорами
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Давид Арахамия,Роберт Райт,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Верховная Рада,
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